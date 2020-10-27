受到新冠肺炎疫情影響，多數的社福團體捐款減少，致力於智能障礙者服務的心路基金會截至9月底為止，仍有4000萬餘元缺口，邀請藝藝人徐熙娣（小S）擔任愛心大使，今天現場她更當場宣布捐出100萬元，「能幫助其他人的人才是幸福的」，也呼籲社會大眾支持。

患有罕病「SMA脊隨性肌肉萎縮症」的小薰，在出生10個月後出現肌肉無力等發展退化情況，到了12個月還無法站立，2歲多時加入心路的早療協助，藉此讓她獲得學習的機會，而在心路的家庭支持下，小薰媽媽不再害怕外界異樣的眼光，希望讓小薰知道自己的障礙與不能，也期待她夠無所畏懼他人眼光、快樂長大。

心路基金會執行長張玲表示，受到疫情影響，很多的計畫被迫暫停執行，疫情期間庇護工場訂單減少，但未實施無薪假，而是透過這些時間提供他們的工作技能、體能訓練、識字等，但企業捐款整體下滑2成多，截至今年9月仍有4000多萬元的缺口。捐款可洽心路基金會官網。

(中時 )