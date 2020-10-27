牛春龍（左）與吳宇森定居美國多年。（取自倪有純臉書）

國際導演吳宇森當爺爺了！他的大女兒吳尚方透過試管懷孕，22日剖腹產下混血女娃，吳宇森的老婆牛春龍也同步晉升阿嬤，因吳家人全家都定居美國，吳尚方是在新冠肺炎疫情於美國大爆發的時候懷孕，家人都頗緊張，產後院方規定家屬每次只能來1人陪同，都是由牛春龍去陪伴，長輩愛孫女的心溢於言表。

得知孫女誕生時，吳宇森在電話那頭聽到孫女的哭聲，開心的笑了出來，因在美國生小孩母女只能住院3天，搶著照顧兩人的牛春龍光抱孫女就抱了3天，看她千遍也不厭倦，向台北抱喜訊時，聲音中透出滿滿的喜悅。

吳宇森夫婦育有2女、1男，二姊吳飛霞是跟著爸爸拍電影，小兒子吳義方是爸爸的專用理髮師，大女兒吳尚方是家中最低調的，她是一位老師，還好疫情四散時，吳尚方是以視訊教學不外出，對胎中小孩多了一份保障。

至於吳尚方未婚借精生子，打算獨力撫養小孩一事，由於吳宇森、牛春龍本身就是單親媽媽照顧養大，她們相信女兒可以把小孫女照顧的品質很優良、健康有智慧。希望她們平安丶健康就好。

(中時 )