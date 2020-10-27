2020年以來全球最吸金的十大永續概念基金登台！百達投顧27日宣布，百達資產管理旗下ESG重量級投資策略「百達環境機會基金」已獲金管會核准上架，該基金訴求用科技翻轉環境問題，引用包含諾貝爾獎得主等一群地球科學學者提出的「地球邊界理論」，投資追求回報的同時解決地球問題，是今年以來最吸金ESG基金之一，截至2020年9月底為止，基金規模高達47億美元（約新台幣1,340億元）。

根據晨星統計至2020年9月底止，該基金2020年以來吸引資金淨流入超過20億美元，在全球所有晨星永續評等五顆地球（最高評級）的3,887檔基金中位居第九名，是當前備受世界關注的熱門焦點基金。

百達投顧總經理林秋瑾指出，該產品會受投資人高度青睞有兩個主要原因，第一個是產品獨特性高，在諸多永續產品中，多是篩除不符合永續精神企業者，而少見百達-環境機會基金這種訴求對地球環境創造正貢獻的產品，第二點則是該產品投資範疇下的標的確實為當前企業解決許多環境問題且符合ESG精神，前景相當明朗，使得基金績效短中長期均能名列前茅。

百達-環境機會基金引用地球邊界理論，該理論在2009年由一群地球與環境頂尖學者共同提出，其中包含諾貝爾獎得主Paul Crutzen，定義出對人類生存至關重要的九個「地球痛點」，例如海洋酸化、臭氧層破洞、淡水使用、生物多樣性喪失等，先後於全球最頂尖的兩本期刊—Nature與Science刊登。

百達資產管理運用該理論篩選企業的活動或價值鏈，挑選出至少對其中一個地球痛點產生正面貢獻的企業，以協助地球可以在安全範圍內永續發展。舉例來說，MSCI所有國家世界指數的成分股在賺入100萬美元營收時，平均要耗掉八萬立方公尺的用水量，而以省水系統著稱的Ecolab公司，每賺入100萬美元營收反倒可以為地球省下4萬立方公尺的用水量，對地球產生正面貢獻，這樣的公司就是百達-環境機會基金的投資標的。

(工商 )