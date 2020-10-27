苗栗頭份建國路機車追撞汽車 騎士送醫急救 14:152020/10/27 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份市建國路建國國小前，27日上午發生機車不慎追撞汽車事件，機車騎士經消防救護人員送醫急救。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗頭份建國路27日早上7時54分左右，發生一名徐姓男子騎機車一時失察，追撞前方停等汽車，徐某摔車一度倒地不起，經送醫急救中。 案發時，建國路西往東方向因上班時間車流大，出現塞車現場，車流走走停停，45歲的徐姓民眾騎機車駛至建國路建國國小前，因未注意前方車行狀況，追撞一部由張姓男子所駕的汽車，徐某當場摔車倒地不起，經民眾報警將徐送醫急救，肇事原因正由警方釐清中。 頭份市建國路建國國小前，27日上午發生機車不慎追撞汽車事件。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） (中時 ) #建國路 #追撞 #汽車 #頭份 #騎機車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗頭份建國路機車追撞汽車 騎士送醫急救 14:152020/10/27 社會 疑煞車失靈 公車撞倒電線桿、交通號誌至少10人送醫 18:472020/10/27 社會 700萬海神直撞公車亭 駕駛疑與老闆吵架抓狂自撞後現身 09:192020/10/27 社會 中華汽車攜協力廠 投入節能減碳、偏鄉維修及沿海淨灘 19:512020/10/27 財經 新莊復興路重大車禍 82歲男遭撞不治、肇事男中風不能言語 15:562020/10/27 社會 5G加持 陸無人駕駛催油門 04:102020/10/27 兩岸新聞 男子剛出院突發身體不適 警借輪椅快速送醫 12:422020/10/27 社會 奶奶苦等不到愛孫 台中深夜車禍1死1傷 09:052020/10/27 社會 開車門未留意後方機車釀騎士身亡 家屬急尋畫面 17:202020/10/27 社會 車市復甦 汽車零件商Q3財報靚 04:102020/10/27 全球財經 社會熱門新聞 澎恰恰遭黑衣人討債 一出手秒解危機 神秘高僧是他 - 社會 假學霸遭退學「怕家人失望」 抄家滅門殺全家：終於甭擔心了 - 社會 高雄小隻馬正妹女警曝光 身材纖細英文超流利 - 社會 獄中遭壯碩女囚性侵 她悲喊「生理期」無效：紅燈擋不住流氓 - 社會 8旬翁遺產全給看護3子女怒告 法官看完遺囑：是真愛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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