苗栗頭份建國路27日早上7時54分左右，發生一名徐姓男子騎機車一時失察，追撞前方停等汽車，徐某摔車一度倒地不起，經送醫急救中。

案發時，建國路西往東方向因上班時間車流大，出現塞車現場，車流走走停停，45歲的徐姓民眾騎機車駛至建國路建國國小前，因未注意前方車行狀況，追撞一部由張姓男子所駕的汽車，徐某當場摔車倒地不起，經民眾報警將徐送醫急救，肇事原因正由警方釐清中。

頭份市建國路建國國小前，27日上午發生機車不慎追撞汽車事件。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

(中時 )