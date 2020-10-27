WHOA: "Three Simultaneous Lightning Strikes on the Trump Hotel Chicago at 2:14am on Thursday." Thanks to @BarryButlerPhotography for sharing the incredible shot. pic.twitter.com/4r431yhikq — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) October 22, 2020

美國總統大選進入最後的倒數計時，11月3日就將決定美國下一任總統人選，而目前現任總統川普的支持度低落，這讓美媒《華爾街日報》在日前發布一篇評論狠酸，直呼「川普想要連任，除非被雷擊中同個地方兩次」，但說巧不巧，在該評論發布後不久，位於芝加哥的川普大樓就在一日內被雷擊3次。

美國總統大選的結果引發全世界的關注，而川普與拜登的對決中，川普長期未居劣勢，而在民調統計中，川普的支持度更是一度落後拜登超過兩位數，這讓美國媒體開始大肆嘲諷川普，直呼他根本不可能連任，更形容川普如果想要如同2016年那般「意外當選」，恐怕得要發生「被雷擊中2次」這種等級的奇蹟才行！

但老天就是愛開玩笑，該評論在本月20日發出後，22日位於芝加哥的川普大樓就傳出連續遭受3次雷擊，間接實現了華爾街日報的「預言」。這樣的巧合引發討論，而美國大選的結果是否會有變數，將端看這段期間川普與拜登之間的攻防對戰，在開票結束之前，沒有人說得準誰將會拿下最後的勝利。

而該消息傳到台灣後，在論壇上引起討論，網友笑翻，回應表示「這是帝王命的意思嗎哈哈」、「天選之人」、「川普穩了」、「雷公也表態了」、「太神了吧，索爾是共和黨的？」

(中時新聞網)