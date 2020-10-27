國立台灣史前文化博物館南科考古館開幕1年，迄已研發60套考古相關教具，希望將生硬、艱澀且冷門考古變好玩，計畫跟學校、文化機關合作推廣考古科普知識，近來第一次把考古陸相、海相動物帶出門，於台江文化中心規畫「史前動物出遊趣」特展，讓大家更親近考古。

翻轉考古艱澀刻板印象，國立台灣史前文化博物館南科考古館「史前動物出遊趣」特展即日起至12月13日在台江文化中心劇場棟開放免費參觀。南科考古館主任黃宏文表示，配合特展共製作4套模組化教具，包括動物與環境的關係、人與動物的關係、消逝的動物、動物的研究分析等，有興趣合作教育推廣學校或文化機構，都可向南科考古館申請。

「史前動物出遊趣」特展由國立台灣史前文化博物館與文化部文化資產局及台南市文化局合作，以標本、模型、複製品等型態，展出南科古考館的史前陸地及海洋動物，包括台灣第一狗、穿山甲、鹿、笛鯛、星雞魚、灰鯖鮫口部、硨磲貝、滿月蛤、萬寶螺赤旋香螺等，並有3座多媒體互動裝置，介紹史前人工具百寶袋、史前動物故事屋、考古紀錄影像等，堪稱老少咸宜。

配合考古特展，台江圖書館故事屋也將於安排「少年家弄與狗」及「人面陶偶的秘密」2檔繪本說故事活動，希望讓學生從探索、追溯史前人與自然環境互動的蹤跡，提醒我們認知人類過度開發、採獵對環境造成的影響，從考古鑑今，關心生存環境及生物未來。

「史前動物出遊趣」特展即日起至12月13日在台江文化中心劇場棟開放免費參觀。(曹婷婷攝)

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