桃園市觀音區一名70歲的游姓老婦，於26日下午接到假冒電信客服的詐騙電話，稱她的手機門號涉及洗錢案，連帶導致其名下的銀行帳戶將被監管，老婦擔心存款被凍結，趕緊把帳戶內的45萬元領出來，等候通知交給專員保管，老婦女兒察覺母親有異狀立刻報警，所幸經警方到場勸阻，才順利保住老婦的積蓄。

大園警分局草漯派出所於26日下午接獲民眾報案，稱其母親疑似接到詐騙電話，怎麼勸都不聽，請警方到場協助，警員葉峻銘、劉國慶獲報後立即前往了解狀況。

老婦面對員警的詢問，支支吾吾地說出她接到電信客服的電話，稱其手機門號被盜用涉及洗錢案，檢警查出她是門號持有人，因此要連帶監管其名下的銀行帳戶，且因案件還在偵辦中，不能對外透露消息，若不想存款被凍結，就要先領出來交給專員保管。

員警一聽就知道是詐騙手法，苦口婆心向老婦勸說，但老婦仍不太相信，堅持要等候通知交付金錢，員警見狀隨即回撥該詐騙電話確認面交事宜，但電話那頭的假客服人員對於員警的提問，說詞卻是一變再變、前後矛盾，講沒多久就掛掉電話，老婦才終於相信自己遭到詐騙，感謝員警熱心幫忙，讓她能夠保住辛苦賺來的積蓄。

大園分局提醒民眾，接獲任何電話、訊息，要求提(匯)款或操作ATM，都可能是詐騙陷阱，若接到可疑電話，可撥打165反詐騙專線或到附近派出所詢問，以免上當受騙。

(中時 )