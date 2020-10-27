「X！不想生為什麼不避孕啦！」，一名在婦產科工作的網友，長期下來看過許多女性墮胎案例，讓他忍不住抱怨：「是誰告訴妳體外射精不會懷孕的？」、「不要年頭拿一個，年中拿一個，年尾又拿一個可以嗎？」。這篇文章也釣出一名護理師分享案例，曾有病患1年墮胎5次、1個月和3名男子發生關係，狂問醫師何時「中的機率最高」，試圖找出「精主」，讓她在一旁聽得白眼不知翻到何處。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社臉書》發文，表示自己在婦產科工作，長期下來看到很多少例子，讓他忍不住抱怨「是誰教妳安全期很安全的？是誰告訴妳體外射精不會懷孕的？」，更說避孕有很多種方式，有避孕器、週期性避孕藥、保險套、避孕環等等，可詢問醫師找出最適合自己的避孕方式，「不要年頭拿一個，年中拿一個，年尾又拿一個可以嗎？」。

這篇抱怨文釣出一名也在婦產科工作的護理師，表示曾遇過一名病患，一年墮胎5次，其中1次是1個月內與3個男人上床，該患者狂問醫師「到底是哪天做房事中的可能性最高？」，企圖找出「精主」，讓在旁跟診的她聽到白眼已不知道翻到哪去。

根據衛福部國民健康署2020「國中學生健康行為調查報告」顯示，台灣國中生（13到15歲）發生過性行為比例高達5.7%，而未使用任何避孕措施的人就有將近4成，紛紛創下10年新高。

報告顯示，國中男女生第一次性行為大多落在13到15歲之間，而第一次接觸色情媒體則落在12到13歲之間，都正處國中求學階段，對於同儕、異性之間感到好奇的關鍵時期。且現今網路媒體發達，使國中生初嘗禁果的比例有相對的提高。

青少年若過早發生性行為，又沒做好相對的避孕措施，例如保險套、事前或事後避孕藥的話，女性除了墮胎而影響生育能力外，罹患子宮頸癌的風險也隨之增加，男性除了性功能障礙，例如早洩、腰酸之外，也更易有男科疾病（攝護腺）。

(中時新聞網)