藝人澎恰恰日前因積欠上億債務，與債主前往台北市知名的亞太三溫暖，與三溫暖董長楊振豐協商2000萬債務，家人因聯繫不上他，擔心遭綁架討債，焦急報案。警方不敢大意，動員大批官警前往三溫暖救人，發現澎安全無虞，虛驚一場。但深入調查後發現，澎恰恰二兒子「皮皮」當天疑似強行被帶回家取走地契，根據警方調查，楊已向法院聲請本票裁定，澎的二兒子「皮皮」彭宸昊也是連帶債務人，目前正進行調查。

警方調查，23日晚間，澎恰恰帶著皮皮與債主楊振豐前往亞太三溫暖，三人在VIP室內商談債務，在協商當中皮皮疑似遭人帶回家取地契，皮皮趁對方不注意請友人代為報案，松山分局獲報後出動偵查隊、派出所員警，刑事局也派出外勤隊前往支援，但澎恰恰及楊振豐被帶回後口徑一致，強調純屬民事糾紛，不希望警方介入。

64歲澎恰恰4月傳出遭黑道逼債險輕生，雖澄清是誤會，但坦承被詐騙，事後檢警逮捕詐騙嫌犯並起訴。月前他宣布破產，強調仍有上億債務，以現有收入，「20年也還不完」，他並稱還債困難，但他不會想不開。

23日，澎恰恰與兒子和認識多年的債主友人碰面商談還債計畫，澎請兒子先離開，澎恰恰兒子回家後手機聯繫不上父親，擔心澎被押走，急向北市警方與刑事局報案。

警方根據通聯基地台位置，查出他人在環亞大樓，當晚刑事局與轄區派出所10多名官警前往該大樓內的亞太三溫暖，找到在咖啡廳和老友用餐的澎，澎解釋對方是他多年老友兼債主，他沒被綁架；警方將2人帶回警局了解，雙方都說是討論債務問題，經調閱大樓監視器，2人進出互動正常，也沒其他可疑人士，才讓2人離去。

據了解，澎的債主之一楊振豐是知名金主，2006年曾因涉入前總統府副祕書長陳哲男貪汙案，被陳及前高院庭長李文成教唆作偽證，據法院裁定書，澎今年1月以2000萬元支票向楊借款，但今年3月支票跳票，楊已聲請本票裁定，可提強制執行。

(中時新聞網)