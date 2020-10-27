台東縣政府宣布即日起停辦政令宣導相關的比賽，全國教師工會總聯合為今天發布新聞稿表示肯定，認為這樣有助學校行政減量，籲教育部及各縣市政府比照辦理。

台東縣政府於10月26日發出公文表示：「本府教育處自即日起停辦與政令宣導有關的繪畫、作文等比賽，如交通安全、防火防災、反毒反霸凌等政令宣導式的競賽，請學校配合辦理。」

全教總表示，第一線教師對於政府宣示的「行政減量」普遍無感，認為日常要辦理的業務並沒有明顯減少，其中的關鍵點恐怕在於縣市主管機關沒有配合中央減量政策的具體作為，以致中央政府大聲疾呼「行政減量」，但學校行政人員依然業務多多，兼任行政意願缺缺。

如今台東縣政府以正式公文宣示教育處停辦政令宣導式的競賽，並於說明中明確表示：一、除台東縣教育處停辦旨揭比賽活動，亦不同意學校配合教育處以外單位辦理與政令宣導有關的繪畫、作文、藝文等比賽活動；二、台東縣政府研議未來宣導政令應思考轉變宣導模式，如以使用社群媒體或拍攝廣告影片等創新方式呈現，將自主學習的空間還給老師和學生。

全教總認為台東縣政府此一公文不僅是行政減量，更是進步的作為，值得肯定。他們認為，行政減量應該是中央、地方政府一同檢視虛耗基層人力的不當、過時做法，並與時俱進，採取創新、有效、經濟的做法，才能避免人力浪費在意義不大的事情上。

(中時 )