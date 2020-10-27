基隆市政府推動「基隆山海城串聯再造計畫工程」，計畫在義二路及信四路交叉口，興建立體豎道及高架人行棧橋，連結主普壇廣場，市長林右昌表示，未來將是基隆嶄新地標，串接商圈及郵輪旅客人流，重振熱鬧商業核心，預計2021年6月31日完工。

林右昌指出，未來從廟口商圈延伸到義二路哨船頭商圈，將帶動地區整體發展，也串接東岸郵輪旅客大樓出入口，旅客可經信四路搭豎梯直達主普壇或大佛廣場，眺望基隆港山海城美景，串連「港、城、丘」，建構無障礙、舒適友善的步旅環境。

林右昌說，目前規劃豎梯內部會有三部電梯，一部主要到空橋中的餐廳，另兩部是景觀電梯到空橋上頭的天空步道，在靠近主普壇處，也有設計旋轉樓梯通往森林步道、小徑，此外，豎梯下方的廣場會有展演空間，也會定期舉辦市集，他強調，此處將是基隆、國家郵輪母港新地標，不只大幅改善公園上山人行路徑及沿線環境、重振熱鬧商業核心，也會是觀光旅遊重要軸點。

都市發展處表示，具「橋式起重機」意象設計的豎梯，是全台首創依山傍海的特殊建築體，目前工程進度約40％持續超前，未來會是國家品質工程類獎項重要案例，預計明年六月底前完工，而豎梯在夜晚也會發光，白天、夜間呈現不一樣風貌，更設計在天空步道尖端掛上天燈，為台灣、基隆祈福。

基隆市政府推動「基隆山海城串聯再造計畫工程」，計畫在義二路及信四路交叉口，興建立體豎道及高架人行棧橋。（陳彩玲攝）

(中時 )