台灣疫情緩和，包含健檢在內的許多消費行為，在上半年因疫情暫緩之後，下半年開始湧現需求。安克(4188)看好健檢市場700億元的商機，與國內多家大型醫院、健診中心展開合作，針對發生率極高的甲狀腺結節，以AI電腦輔助分析來早期偵測與定期追蹤，把關健康。

統計顯示，每5位成人，就有1人患有甲狀腺結節，成年女性罹患率更高達1/3；儘管只有極少數的5%為惡性結節，然而，根據最新公布的癌症登記報告，甲狀腺癌分別高居女性第4、男性第7，甲狀腺癌甚至位列全球10大癌症；主因之一，是因為初期幾乎無症狀，容易遭到忽略，使得許多人錯失早期治療機會。

安克生醫李伊俐總經理表示，秉持著早期偵測、預防勝於治療的精神，安克生醫研發上市的甲狀腺超音波電腦輔助分析系統「安克甲狀偵」，面對甲狀腺結節的超音波影像，使用AI大數據影像綜合評估，提供更多肉眼以外的影像資訊、更客觀的分析結果，當中還包含美國甲狀腺最新指引風險評估，輔助醫師作出更精準的診斷建議。

民眾過往多於健康檢查時，才發現患有甲狀腺結節，若經醫師懷疑為惡性，得進一步以細針穿刺確認，由於不確診率達15~30%，讓甲狀腺結節的診斷困難，也易使民眾怯步、降低進一步檢查的意願。李伊俐表示，除了早期發現預防，甲狀腺超音波電腦輔助分析系統，也可應用於結節的長期追蹤，為甲狀腺健康把關，替醫病雙方創造雙贏局面。

(時報資訊)