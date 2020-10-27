TrendForce旗下半導體研究處調查2019年全球SSD模組廠自有品牌在通路市場出貨排名，金士頓(Kingston)、威剛(3260)與金泰克(Tigo)位居前三大模組廠品牌。受惠於NAND Flash價格急速下滑，2019年全球通路SSD出貨量約有1億3100萬台，較2018年成長近60%，普及度進一步提升。

本次全球SSD模組廠的排名報告，仍依據過往以各模組廠「自有品牌」在通路市場的出貨量為計算基礎，NAND Flash原廠的部分並沒有包含在內，前十大模組廠的出貨量約占整體通路市場61%。另以SSD競爭版圖來看，三星(Samsung)、鎧俠(Kioxia)、威騰(WDC)、美光(Micron)、SK海力士(SK Hynix)、英特爾(Intel)等原廠出貨占整體通路市場約35%，模組廠的出貨量占比則約65%。

龍頭金士頓在NAND Flash均價持續下滑的態勢中逆勢操作，憑藉積極採取搶攻市占的策略，並搭配全球縝密的通路及產品服務體系，以26%市占穩坐龍頭。

威剛是台廠中少數專注通路市場SSD產品經營的企業，除了持續耕耘品牌價值，進一步開拓高階電競市場，透過多元化的產品方案，以及彈性的定價策略，市占表現較前一年提升。

2019年中國SSD模組廠受到價格下滑導致部分廠商退出供應行列，部分陸廠無法穩定供貨SSD產品。金泰克得利於早在建立初期，建設完整廠內生產體系與齊全的產品線，去年也順勢推出工控SSD方案，市占位居陸廠之冠。

本次四至十名反應出中國通路市場持續成長，進而牽動陸廠排名，然而中國市場競爭仍激烈，導致更多二、三線廠商因無法獲利選擇退出。

台廠除了受到中國市場出貨量因陸廠興起而擠壓，加上在通路市場的布局略顯保守，僅威剛與創見(2451)上榜，顯示出台廠銷售策略的改變，轉而投注更多資源於工控及OEM市場，恐讓台系品牌總市占在未來持續下滑。

TrendForce表示，整體而言，2020年通路市場出貨預估較2019年衰退近10%。另一方面，NAND Flash價格受整體市場供過於求衝擊，明年價格仍持續走弱，加上Intel與SK Hynix的併購事件，原廠開啟市場重整的序曲，模組廠的市場版圖分布也將迎來變化。

(時報資訊)