路透社報導，消息人士透露賭場業者拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）正在考慮以60億美元左右，出售其位於拉斯維加斯的旗艦賭場，此舉可能意味著該集團董事長將暫時退出美國的博奕產業。

消息人士並表示，拉斯維加斯金沙集團可能出售的物業，包括金沙展覽及會議中心（Sands Expo Convention Center）、拉斯維加斯威尼斯人酒店 （The Venetian Las Vegas）與帕拉佐皇宮飯店（The Palazzo）。

若該集團真的出售拉斯維加斯的物業，其賭場業務未來將全部集中於澳門與新加坡。

彭博社稍早前報導，拉斯維加斯金沙集團正在與一名顧問合作，以徵詢潛在買家的意願。報導指出，金沙集團一名代表證實已經就出售案進行初步協商，但尚未做出任何決定。

今年5月金沙集團放棄在日本開設綜合度假村賭場的計畫，且未提供取消該項目的理由。在新冠肺炎疫情持續肆虐下，仰賴航空旅遊與大量人群聚集而興盛的博奕業，是受創最嚴重的產業之一。截至6月30日為止，金沙集團不包括融資租賃（Finance lease）的未償還債務總計達138.2億美元。該公司第三季營收年減82%，為5.86億美元。每股虧損為74美分。

(時報資訊)