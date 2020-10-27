美國一周內同意售台武器項目累計突破千億元台幣，外界關切是否壓縮政府舉債空間。行政院主計總處主計長朱澤民表示，舉債空間還有，截至9月底特別預算舉債只有1828億元，外界說舉債破錶，跟事實有出入。

美國國務院同意出售台灣岸置飛叉飛彈，價值23.7億元，加上先前18.113億美元的3項武器系統，折合台幣共計超過1000多億元。外界關切是否壓縮我舉債空間。

朱澤民表示，目前的軍售案有些已在編列預算，有些是列為以後年度預算，所以有些項目是以既有預算支應，有些則看簽約情況，「整體預算足夠」，來源是稅課收入等稅入支應。

朱澤民也說，1000億台幣是分好幾年編列，就像F16戰機採購特別預算雖是2600億元，但分6年實施；他強調，「舉債空間目前還有」，今年總預算還是有結餘的，特別預算是有舉債，但總預算到現在都沒有舉債，目前到9月底特別預算舉債只有1828億外界所講會破錶、超越以前紀錄，都根事實有出入。

(中時 )