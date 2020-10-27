老司機帶路！恆述法師駕百萬名車遊深坑 婆媽見她嗨喊「師父我愛你」

自稱「富貴尼姑」的恆述法師(原藝名：費貞綾)，因神豪相助挺過千萬債務風暴。上個月才宣布「螢幕還俗」、強勢回歸的她，日前開直播帶粉絲逛通化夜市，成功引起不少話題。恆述(27日)前往最愛的深坑老街品嘗美食，數十名婆媽見她樂翻天，更嗨喊「師父！我愛你」。

恆述法師喜歡來深坑老街吃美食、逛街。(照片/游定剛 拍攝)

頭戴造型帽，遮住光頭，穿著西裝外套，恆述法師駕駛百萬名車，首度在《中時新聞網》鏡頭前獨家曝光。來到深坑雖天氣陰陰的，不過卻沒有影響師父好心情，帶著兩位徒弟蔡媽媽和眼鏡蛇，先是到一家她最愛的古早厝用完午餐，吃飽喝足逛老街，和攤商熱情打招呼，買了海苔蛋捲、薑糖、芋圓、茶葉等，共花了2000元。

恆述透露喜歡吃薑糖。(照片/游定剛 拍攝)

自從宣布「螢幕還俗」後的恆述法師開心表示「工作量大增，人生真的70才開始」不過，有部分人士有所誤解，她特別強調，我不是世間還俗，是螢幕還俗，有些人以為真的還俗，但我還是修行人，齋心、不齋口，外在沒有關係，私下還是出家人。接著法師把帽子拿下來大秀光頭，便摸著頭哈哈大笑。

恆述脫帽大方秀出光頭。(照片/游定剛 拍攝)

「我去深坑吃臭豆腐，幹嘛頂著大光頭」恆述坦言有時走在路上，每個人看到都會向我頂禮，嚇到牙齒都歪了，我也是人，也是要吃飯、大便的阿！她透露，反倒喜歡在路上遇見她，落落大方喊「師父」、「費大媽」的粉絲，就是個軀殼、代名詞，叫什麼都可以。

粉絲見恆述超興奮搶自拍留念。(照片/游定剛 拍攝)

左吃吃、右吃吃，老街攤商熱情招呼法師，沿路遇到不少熱情粉絲搶拍照，更有群婆媽把她給團團包圍齊喊「師父我愛你」。結束半天深坑行後，恆述法師也透露，真的很高興，遇到很多粉絲跟我拍照，下次我想去士林夜市逛街、添行頭。

(中時新聞網)