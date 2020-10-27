10月正式開賣的蘋果新機iPhone12，最引人討論的話題就是環保特色，利用再生資源如以回收的稀土作為所有磁鐵材料、減少過度包裝如不再附上耳機、充電器等，永豐投信指出，iPhone新亮點將環境永續、ESG的概念全面融入，減少有害化學物質、降低貴金屬開採、碳排放減量等，永豐投信27日指出，2020年4月率先同業推出首檔ESG主動型基金，成立半年來淨值穩步走高，投資重視永續理念、正派經營企業，除了讓世界更美好，也讓投資成果同樣甜美。

今年國內外ESG投資熱潮的加速崛起，目前投信共同基金市場上，已發行5檔債券基金、4檔台股主、被動基金，另外還有送件中以ESG為概念的基金，包括目標到期債、新興市場債、高收益債、多重資產、台股ETF等5檔，共同基金搭上ESG與永續話題更成為投資新顯學。

永豐臺灣ESG永續優選基金經理人李盈儀分析，近期受到歐美疫情再起、美國財政法案遞延、美國大選受拜登陷入醜聞干擾不確定性提高等，影響國內外股市呈現盤整走勢，不過，蘋果新機發表仍帶來上下游供應鍊樂觀預期，現階段市場投資焦點仍以跌深基期偏低ESG焦點產業如半導體等，與第四季受惠iPhone12新機發表展望較佳的蘋果概念股後市相對看好。

李盈儀強調，過去投資留意的是產品推出時的技術、供應鏈等投資機會，新iPhone的綠點子，除了蘋果供應鍊概念股的投資熱度提升，同時也帶動後續包括節能、減碳、資源再生等綠色投資機會的催生，也將是第四季到2021年必須留意的投資趨勢。

(工商 )