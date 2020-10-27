近來歐美確診人數飆升，疫情恐怕捲土重來，在疫苗問世之前，復甦之路遙遙無期。根據國際航空運輸協會（IATA）預測，2024年才有可能回到疫情前航空業的水準，在航班停飛、航空公司紛紛祭出裁員令之際，貨運成為航空公司唯一收入。由於第四季是傳統旺季，10月底也將迎來另一波運費漲價，中菲行（5609）總經理邱鈞榮表示，11月1日運價漲定了，公司持續關注客戶需求，提供不同的物流解決方案給客戶，協助客戶有效管控物流成本。

中菲行受惠於宅經濟與資通產品需求升溫，廠商訂單增加，第一季到第三季已經繳出一張漂亮的成績單，第三季營收54.03億元，年增16％，創同期新高，第二季每股獲利3.75元，更是超過去年全年每股獲利。第四季的策略為穩健經營，協助合作夥伴安全共度險峻的一年，對於中菲行第四季的表現，同樣保持審慎樂觀的態度。

2020年1至9月台灣總體出口量與去年同期相比成長1.4％，進口量與去年同期相比衰退2.9％，但若加上其他貨源來看，總貨量與去年同期相比仍成長1.5％。由於華為禁令造成的拉貨效應，2020年9月出口貨量創下新高，達到42,900噸，10月則受到中秋與國慶連假及中國十一長假的影響，截至10月25日為止，出口量預估至月底較上個月略減不到一成，但總貨量仍成長近3％。

10月連假過後，隨著iphone新機、PS5等新品上市的搶購熱潮，供應鏈跟著沾光，追加訂單帶動廠商出貨暢旺，市場需求看漲，航空公司通知11月2日起調漲美國線運費，本週市場行情約落在美國西岸每公斤運價新台幣330元、美中每公斤運價新台幣340元、美國東岸每公斤運價新台幣350元左右，後續加上雙十一、黑五、聖誕節等商機，運價可能還有上調的可能。

由於美中貿易戰與新冠肺炎的衝擊，廠商開始反思供應鏈全球化的風險，減少對中國的依賴。根據經濟部資料顯示，2019年起政府推動投資台灣三大方案，帶動台商回台投資、根留台灣，目前投資額已破1.1兆，像是欣興電子在桃園投資、友達在台中投資、群創在台南投資、國巨在高雄投資，巧新在屏東投資，同時也創造了近9.3萬個就業機會，帶動今年台灣經濟保持正成長。

此外，因考量到東南亞人口紅利、低廉工資、當地內需市場的優勢，加上當地政府把握此波遷廠投資潮所釋放的利多（例如: 印度政府提供「生產激勵計畫（PLI）」方案），已吸引許多廠商陸續轉移至東南亞、印度設廠，像是大聯大、緯創、台達電、華碩也將生產基地移至越南、馬尼拉、雅加達、印度等地。

中菲行跟隨客戶腳步，看好印度成長潛力，自2012年起佈局印度市場，至今於印度有六個分公司：首都新德里Delhi（DEL）、南部班加羅爾Bangalore（BLR）、南部清奈Chennai（MAA）、西部工業大城艾哈邁達巴德Ahmedabad（AMD）、中部大城海德拉巴Hyderabad（HYD）、第一大城孟買Mumbai（BOM）等，中菲行跟隨客戶腳步，針對廠商已經設廠的地區，提升員工與服務內涵，隨著客戶需求服務整個供應鏈。

中菲行也重視人才培育，透過定期訓練課程，提升員工的專業度、整體團隊能力，提升員工素質及生產力以迎接隨時的挑戰。

(工商 )