女星何妤玟今年4月結束8年婚姻，恢復單身的她，積極地上節目賺錢養小孩，近日到《小明星大跟班》的超殺女孩單元，當場卸妝給大家看，沒修圖的膚質全被HD畫質拍下。

何妤玟原本頂著素雅淡妝，經過素人來賓「玩具」的巧手，除了有誇張的長眼線與三個點，眼皮也多了煙燻妝容點綴，看起來更加魅惑。

她為了實測卸妝產品的清潔效果，丟下女藝人的包袱，直接在錄影現場公開卸妝，只見何妤玟壓出瓶裡的透明液體，豪邁地在半張臉推開，底妝和油垢頓時被溶解，就連用奇異筆畫的眼線都清潔溜溜，此時鏡頭都放大特寫於她的臉部，真實的膚質狀況都被細拍，除了亮度比帶妝的半臉稍微暗沉，其實沒有太多的瑕疵，就連許多媽媽們擔憂的細紋問題，在她的臉上都找不太到，素顏的模樣依舊亮麗。

不少網友看到何妤玟的膚質，都驚呼連連：「皮膚會不會太好，比年輕人還好」、「狀態不錯喔」、「很漂亮，卸了妝還是漂亮」。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)