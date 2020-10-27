6年級學童作實驗打翻酒精燈 胸口灼傷送醫治療 14:262020/10/27 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市一間國小6年級學童作實驗不慎打翻酒精燈灼傷胸口。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市國小27日中午發生校園安全意外，6年級男學童疑在作實驗時，不慎打翻點燃的酒精燈，導致胸口10％灼傷，老師立刻通知救護車到場，先行包紮後送醫治療，學童意識清楚。 據了解，事發的國小位於北市北區，學生當時正在作實驗課，接近中午時，學童打翻酒精燈，導致點燃的燈蕊，連同瓶內的酒精噴濺到學生胸口，老師立刻緊急處置，並撥打119通知救護車，警消到場時，學童已經在校安中心，由老師陪伴搭救護車送榮總醫治。 (中時 ) #學童 #酒精 #救護車 #老師 #實驗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小學童體驗警用裝備 興奮參訪苗栗警分局 15:252020/10/20 社會 守護在地永續 元大幸福日 與偏鄉學童共學 04:102020/10/20 全球財經 新坡多功能場館火警演練 民眾學童避難疏散 18:552020/10/26 寶島 南科台積電18廠工安意外 兩工人被強鹼濺傷 14:582020/10/20 財經 周大觀抗癌圓夢、熱愛生命兩基金面臨斷炊 號召各界捐款 19:182020/10/26 生活 看見後山資源匱乏 西窗藝術讀書會捐款100萬元助均一學校 18:152020/10/20 生活 小琉球菸蒂投票箱 帶動環保議題 04:102020/10/23 地方新聞 課程結合客語 苗縣獲獎冠全台 04:102020/10/27 地方新聞 學生綁卡搭免費公車 個資有保障 04:102020/10/27 地方新聞 科普列車至竹南車站 讓苗栗在地學童一起走入科普世界 18:072020/10/26 寶島 社會熱門新聞 澎恰恰與金主「楊醫師」三溫暖協商債務 兒子遭帶回家取走地契 - 社會 徐立德與小37歲音樂家「第二春離婚」女方聲請監護宣告遭駁回 - 社會 8旬翁遺產全給看護3子女怒告 法官看完遺囑：是真愛 - 社會 「美魔女」穿細肩帶晨跑 遭 「少年狼」跟進屋性侵噴臉上 - 社會 大逆轉！彰化男自撞超市妻當場慘死 竟是狠夫殺妻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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