北市國小27日中午發生校園安全意外，6年級男學童疑在作實驗時，不慎打翻點燃的酒精燈，導致胸口10％灼傷，老師立刻通知救護車到場，先行包紮後送醫治療，學童意識清楚。

據了解，事發的國小位於北市北區，學生當時正在作實驗課，接近中午時，學童打翻酒精燈，導致點燃的燈蕊，連同瓶內的酒精噴濺到學生胸口，老師立刻緊急處置，並撥打119通知救護車，警消到場時，學童已經在校安中心，由老師陪伴搭救護車送榮總醫治。

(中時 )