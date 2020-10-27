【政新鮮】韓國瑜近況「當農夫」！？ 許淑華曝他從這裡東山再起

前高雄市長韓國瑜遭罷後，下一步動向都受到外界關注，對此，國民黨立委許淑華表示，外界現在都在猜韓國瑜的動向，但實際上韓國瑜至今沒有任何想法。不過，許淑華透露，韓國瑜現在有些不同的想法，希望能透過公益性質來替社會做些事情，但因尚未有具體的規劃，現在還不方便講太多。

許淑華接受《中時新聞網》採訪時表示，剛好她這個月生日，韓國瑜一家幫她慶生。韓國瑜就聊到近來整理好一塊農地，要來種枸杞，因為他發現很多人看手機，所以視力不是很好，因此想要種枸杞來幫助大家改善視力。

許淑華再表示，外界現在一直揣測韓國瑜下一步動向，實際上韓國瑜沒有任何想法，且韓國瑜也沒有職務，生活非常簡單，不過還是會關心時事，和關注黨裡面的發展。如果黨有需要幫忙，韓國瑜能幫上忙，都一定會幫忙，只是韓國瑜不會去發表任何評論，除了中天換照牽扯言論自由，韓國瑜才透過臉書呼籲，其餘韓國瑜都不發聲，希望不要帶給黨內同志太多困擾。

許淑華認為，韓國瑜現在也需要沉澱一下，慢慢思考將來可以如何為黨和國家做更多的事。她也知道韓國瑜現在也有一些不同的想法，如何從公益性的性質來出發，對社會大眾來做更多的事，這是韓國瑜正在思考的，不過因為還沒有太具體的規劃，現在還不方便講太多。

(中時新聞網)