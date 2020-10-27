奧斯卡影帝傑米．福克斯 (Jamie Foxx)可說是演員與歌手於一身的藝人。除了以電影《雷之心靈傳奇》一舉拿下奧斯卡金像獎影帝外，傑米更是葛萊美獎得主，《Unpredictable》和《Intuition》是榜上排名極高的兩張專輯。

身為巨星的傑米，在他心中有另一位難以取代的閃亮巨星，即是他患有唐氏症的妹妹蒂安卓 (Deondra Dixon)。傑米雖然比妹妹大16歲，但兩人感情相當好；他邀她在葛萊美舞台上一起跳舞、也邀她擔任全球唐氏綜合症基金會的全球大使。傑米更說：「他從妹妹那裡學會了“生活”」，從各種方面來看，都顯現出兄妹兩人的好感情。

妹妹雖然罹患唐氏綜合症，但個性十分開朗與自信 (圖/ 翻攝自Jamie Foxx IG)

不過令人難過的是，今日傑米在IG發文，沉痛的說妹妹已不幸過世，年僅36歲。在哀悼文裡，傑米說：「這樣的疼痛難以言喻，我的心碎成了千萬片…，任何認識我妹妹的人都知道，她是如此的閃亮。」除了令人鼻酸的文字，傑米同時也發布數張與妹妹的合照，照片裡的她，笑容燦爛且充滿自信，看了更添許多傷感。

傑米．福克斯於IG貼出數張與妹妹的合照表哀悼 (圖/ 翻攝自Jamie Foxx IG)

這篇PO文也得到許多粉絲的迴響，紛紛在該篇PO文下留言獻上祝福，小勞勃道尼與眾多好友也為其加油打氣。

(中時新聞網)