去年4月18日警察制服全面換新裝，卻爆出疑似綁標爭議，落榜廠商日月星提出申訴後，公共工程委員會認定5家廠商違反採購法，撤銷決標結果。5廠商不服提告，台北高等行政法院認為，日月星第一階段審查沒過，不具決標資格，無權提起申訴，工程會不應該受理，卻進行實體審查，於法不合，判5廠商勝訴，可上訴。

日月星申訴指出，新制服是由台覲實業規劃設計，齊虹實業、喬凱、名恒、華承國際貿易、全家福5廠商卻與台覲早有合作共識，直接向台覲買布，其中，名恒負責人黃俊傑更是台覲負責人黃煌善。工程會受理申訴後，認定確有不公平競爭，決定不予決標。

5廠商提起行政訴訟，警政署也以參加人身分出庭，表示該5廠商都履約完畢，且佔新制服總數的8成4，若依工程會審議判斷解約，恐導致全國警察無制服可穿，解除契約不符公共利益，因此內政部已核准不解約。

北高行認為，日月星爭取該採購案時，第一階段規格標審查結果就已不合格，不得參加第二階段價格標，更不可能有決標資格，因此，日月星對決標結果並無利害關係，欠缺權利保護必要，工程會接獲日月星申訴，應為不受理決定，卻仍實體審究，難認合法。

此外，警察制服採購的布料規格具「普遍性」，市場上有多家廠商可提供，除了本案5家廠商，另外優的實業等5家廠商未使用台覲布料也得標，可見台覲布料並不會增加競爭優勢，更何況日月星投標時，開的規格也是使用台覲布料，其申訴的立論基礎顯然矛盾。

北高行並指，新制服在2017年12月底設計完成，隔年1月召開說明座談會，並於3月辦理招標事宜，設計規格早公告週知，縱使台覲參與設計，也已無競爭優勢，沒有利益衝突或不公平競爭的問題，遂判5廠商勝訴。

(中時 )