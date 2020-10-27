台中市一名陳姓男子去年以交流化妝、角色扮演為由，邀請一名女子到家中，趁對方換衣服時以雙手掐住對方胸部，一審依違反性騷擾防治法判拘役50天，不過檢察官認為，陳男母親事後在臉書上以訊息騷擾該女，甚至稱該女在撒謊，因此提起上訴，二審認為這是陳男媽媽的行為，因此駁回上訴。

陳男去年11月邀請該女到家中，趁該女在房間內試穿衣服時，找理由為她調整衣服而乘該女不及抗拒時候，突然以雙手直接抓掐胸部約1 、2秒，該女事後控告他性騷擾，而且不願與陳男商談和解意願，法院一審判陳男拘役50日。

事後陳男讓他母親以傳訊息方式騷擾該女，陳母一直在臉書留言「你可以打給我嗎」、「你敢保證、他媽不會理他嗎！口說謊言！」等語，並私訊告訴人「你好我是陳男的媽媽」、「你在臉書上這樣傳、我兒子、麻煩你有空打個電話給我」等語，檢察官以以陳男雖承認犯行，卻無意與該女和解，綜合上述事項提起撤銷原判決，另為適當判決。

不過二審認為陳母與該女的聯繫或言論，並非陳男行為，難認可歸咎為陳男犯後騷擾行為，遂將檢察官上訴駁回。

(中時新聞網)