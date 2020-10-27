中華電信5G應用服務再出擊，今(27)日宣布再度攜手KKBOX推出第三場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020：聽我的」，特邀請到創作歌手韋禮安於10月30日晚上8點於Hami Video 5G館、Hami VR獻聲演唱。

中華電信攜手KKBOX推出的第三場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020：聽我的」，特邀請到創作歌手韋禮安獻聲演唱，精采曲目搭配專屬打造的真實居家氛圍，並將韋禮安的獨家小彩蛋，藏於周圍佈景當中，一次展現藝人的多種樣貌，提供令中華電信5G客戶感動的線上演唱會饗宴！

為了讓更多粉絲親身感受虛擬演唱會的魅力，中華電信當天也將於台北三創及高雄五福門市舉辦Hami VR視聽娛樂饗宴，邀請現場民眾輕鬆體驗虛擬演唱會「HyperLIVE 2020：聽我的」直播。中華電信透過5G技術，結合Funique VR虛擬攝影棚即時合成技術，打造高品質VR虛擬演唱會，讓客戶體驗全新的感官視野。

中華電信日前宣布首創「VR-Share租賃服務」，凡至中華電信指定5G體驗服務據點，選擇想要租賃及體驗的VR設備，包括獨家的XRSPACE MANOVA、HTC VIVE Focus，以及Pico G2 4K，租金7天350元，相當於每天只要50元。租賃期間可享中華電信Hami VR精彩內容7日免費體驗。體驗VR-Share服務後並完成問卷，還可再享VR單購機折價2,000元，可立即以優惠價格帶走VR設備，享受5G創新應用服務。

(科技)