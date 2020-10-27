鈺太(6679)第三季營收寫下歷史新高，今年因新冠肺炎因素，看好營運將出現大幅度成長，法人樂觀預估，鈺太2020年目標營收將成長逾20%以上，每股獲利最高有機會上看7元。

鈺太第三季營收5.17億元，季增加16.53%，寫下單季營收新高紀錄；累計鈺太前9月營收13.27億元，年增31.46%，另外，鈺太9月營收1.81億元，月增加5.9%，年增加44.23%，連續6個月寫歷史新高。

鈺太今年受惠新冠肺炎衝擊，NB需求暢旺，加上目前歐美疫情發燒，法人樂觀預估，鈺太2020年目標營收成長20%以上，甚至有機會成長30%，毛利率則提升2~3%，每股獲利最高有機會上看7元。

鈺太今年主要營收成長仍是NB，有些市佔率較高的NB供應商訂單能見度看到明年第一季，其中的最大動能來自Chromebook，因廣達(2382)在Chromebook有60-70%市佔率，鈺太原來就是廣達供應商，另外，還有其他營收成長動能來自TWS、PS5、TV等，至於毛利率方面，鈺太提升來自於品牌客戶對供貨品質、穩定度要求高及小產品規格升級，可以抵銷ASP每年小幅下滑。

(時報資訊)