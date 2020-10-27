「蜜柚成熟，玉里高中棒球隊開始行動！」花蓮光復鄉種植蜜柚多年的80歲蕭姓老農，日前面臨採收以及銷售困境，花蓮玉里高中棒球隊員連續3年利用課餘時間，頂著太大陽，協助老農採收、包裝，集結各地愛心大串連，將黃金蜜柚銷售到各地，渡過難關。

花蓮玉里高中校長鄭志明表示，3年前得知蕭姓老農沒有子女，堅持靠自己，長期不灑農藥自然農法栽種黃金蜜柚，並依附中秋前後販售收入作為整年生活費，然而老農身體隨年紀老化，採收及販售不便，導致收入減少，卻不願接受捐款接濟，於是號召棒球隊協助他。

棒球隊員說，原以為比起嚴格練球，幫忙採收蜜柚應是輕鬆的事，沒想到心思要更細膩，且要付出更多體力。（玉里高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

「對打棒球孩子來說，護果、採果是屬新奇的體驗」鄭志明笑著分享，這群球員們7月時跟著蕭姓老農學習如何幫蜜柚套袋，避免果實遭蟲咬傷，並秉持專注、小心翼翼地挑選、剪採，保護蜜柚不致傷果，讓每顆蜜柚，都可以安全美麗地被收成。

「原以為比起嚴格練球，幫忙採收蜜柚應是輕鬆的事」棒球隊員們憶起當時說，整個過程所花的心思要更細膩，付出的體力，完全不比練球輕鬆，看到自己幫助他人所流下的汗水，及蕭姓老翁如釋重負重拾笑容時，心情更是大為暢快。

鄭志明感謝八方雲集社會福利慈善基金會介紹，讓棒球隊持續3年，利用課餘時間，義務前往幫助蕭姓老農，每次見隊員專注眼神、汗如雨下，心情比打進黑豹旗前8強還要雀躍時，十分感動；更藉機會教育學生「服務別人，成長自我」。

棒球隊員看到蕭姓老翁如釋重負，重拾笑容時，心情大為暢快。（玉里高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

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