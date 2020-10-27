近期韓國傳出多名在接種流感疫苗後死亡的個案，我國疾管署今天也公布4例在施打流感疫苗後死亡的個案，疾管署副署長莊人祥表示，這4起死亡個案初步排除與接種流感疫苗有關，截至10月26日為止共接獲76起接種疫苗的不良事件，其中有25件為嚴重不良事件，13件為延長住院或危及生命、死亡的案件。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師鄒宗珮表示，這四起接種流感疫苗後死亡的個案，其中有3例是接種賽諾菲疫苗，1例接種國光，4例死亡年齡介在62到77歲間，經電腦斷層與心導管檢查後確定死因都為心血管疾病，包含急性心肌梗塞、蜘蛛膜下腔出血，可明確排除死因與接種流感疫苗有關。

疾管署今天公布已接獲76件接種疫苗後的不良事件通報，比起24日公布的51件，在短短4天內就增加25件，莊人祥解釋，近期由於韓國爆發大規模的疫苗接種不良事件，民眾的敏感度提高，所以增加許多案例通報還算正常，疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青也說，國內不良事件採民眾、醫療雙向通報，加上媒體報導才會有較大量的疑似不良事件通報。

林詠青舉例，過去接種H1N1疫苗時也接獲爆量的不良事件，但經預防接種受害救濟審議小組調查後，高達9成的個案都被排除與疫苗有關，因此用不良事件的件數來判斷疫苗安全性，是相當不準確的。

莊人祥強調，目前韓國當局已排除大規模死亡個案與流感疫苗的關聯性，加上目前全球僅有新加坡停打包含賽諾菲在內的2支疫苗，因此國內仍然會持續推動流感疫苗的接種計畫，同時密切監控接種流感疫苗後的不良事件發展。

鄒宗珮解釋，評估繼續推動接種流感疫苗計畫的理由為，考量接種疫苗相較停打疫苗的利大於弊，且國內接種疫苗後的不良事件大多不嚴重，4起死亡個案也被排除與接種疫苗有關，因此還是持續接種計畫。至於韓國與台灣的疫苗不良事件，根據目前資料顯示狀況遍及各廠牌與批號，因此研判都與接種疫苗無太大關係。

(中時 )