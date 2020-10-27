有學生家長用回收的養樂多罐，製作成彩色蛋糕裝，相當吸引民眾眼球。（吳建輝攝）

黃尹聖則是打扮成時下最夯的熊貓外送員，「一臉疲憊」，將辛苦送餐的外送員，演繹的淋漓盡致，模樣可愛。（吳建輝攝）

陳媽媽用精湛的手藝，手工製作服飾，將寶貝女兒打扮成「快打旋風」裡的春麗。（吳建輝攝）

彰化縣埔鹽鄉立幼兒園，27日上午舉辦萬聖節裝扮舞會，每個小朋友都裝扮成不同主題，除了基本款南瓜魔鬼之外，還有可以變形變形金剛，快打旋風春麗，連目前最夯的粉紅外送員都來摻一咖，埔鹽鄉長許文萍，也化身成台灣最紅的碗裝泡麵，維力炸醬麵，許文萍說，觀察今年萬聖節小朋友的裝扮，創意與精緻度都有別與往年，可能是家長與小朋友，因為疫情在家悶太久，因此更用心在裝扮上。

27日埔鹽鄉立幼兒園熱鬧非凡，廣場內擠滿各式各樣裝扮的小朋友，所有家長卯足全力，為小朋友裝置各式各樣的服裝，以「創意、趣味、環保」等三大主軸，有學生家長用回收的養樂多罐，製作成彩色蛋糕裝，相當吸引民眾眼球。

陳媽媽說，因為孩子的爸喜歡動漫春麗，因此特別將女兒也打扮成春麗的模樣；黃媽媽說，熊貓的衣服是上網買的，送餐袋則是用回收的紙箱打造；陳媽媽因為孩子都喜歡喝養樂多，因此將喝聖的養樂多罐，清洗回收，上色打造成蛋糕。

埔鹽鄉長許文萍說，今天埔鹽鄉幼兒園舉辦萬聖節活動，往年舉辦其實人數與熱度，並不會有這麼多，今年可能因為疫情關係，大家悶在家裡太久，所有家長小朋友都卯起來準備，相當用心，今天也特別換上維力炸醬麵的裝扮，跟小朋友一起同樂，也祝福大家萬聖節快樂。

(中時 )