台南市將於下月21日舉辦「台南肉燥爭霸賽」。（李宜杰攝）

台南市將於下月21日舉辦「台南肉燥爭霸賽」。（李宜杰攝）

台南市將於下月21日舉辦「台南肉燥爭霸賽」。（李宜杰攝）

台南市將於下月21日舉辦「台南肉燥爭霸賽」。（李宜杰攝）

繼高雄市宣布舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，台南市長黃偉哲也不甘示弱，宣布將於下月21日舉辦「台南肉燥爭霸賽」，預計有60攤台南店家相互較勁。此外，為了以「肉燥」會友，南市府觀旅局也宣布將於12月6日舉辦「台南肉燥飯嘉年華」，邀請雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣一同來場友誼賽，黃偉哲嗆聲，不怕貨比貨，只怕大家不來！

台南市政府27日舉辦「台南肉燥飯節」宣傳記者會，黃偉哲說，台南市今年已搶先推出「台南肉燥攻略地圖」，收集南市701家和肉燥相關的店家，讓觀光客走到哪、吃到哪。黃偉哲也說，因應明年美豬牛擴大開放進口，現在來吃本土豬肉最適合。

台南市養豬協進會理事長曾勝誠則說，台南市有600個養豬場，畜養60萬頭豬，占全台第四、六都之首，呼籲大家趕快來享用美味豬肉。而肉燥飯的靈魂，也少不了香甜的米飯，台南市無米樂稻米促進會理事長張美雪推廣，肉燥飯搭配台南越光米，吃完會回甘，歡迎大家品嘗。

今日活動記者會，除宣傳賽事及活動，也特別邀請度小月、東東餐飲、周氏蝦捲、香格里拉台南遠東國際大飯店、福樓、肉燥天王、鴻品牛肉湯、賀呷肉燥飯虱目魚、町昌肉燥飯及一娥牛肉湯等業者參加，黃偉哲也向高雄市長陳其邁喊話，台南的肉燥飯、虱目魚、溫泉絕對不會輸，並笑說「如果高雄真要比的話，可能只能比香蕉。」

(中時 )