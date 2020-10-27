由於許多新手雇主們或中小型企業不了解勞動法令，也沒有專業人事人員，常因工資、排班工時以及休假等問題發生勞資爭議，管理方式容易有觸法疑慮，常誤觸勞動法令而不自知，衍生勞資爭議，受到政府機關裁罰或向報章媒體爆料投訴，帶給雇主財物跟商譽的損失，可說丟了面子也失了裡子，更會影響到員工士氣與企業經營。

臺北市政府勞動局局長陳信瑜指出，面對新手雇主們對於勞動法令的苦惱，臺北市政府勞動局今年度推出免費服務-「勞條健檢師」，由專業勞動條件檢查員進入到企業中，透過柔性個案輔導，協助體檢企業管理制度，增加法遵觀念。

陳信瑜局長進一步說明，只要公司行號提出申請，勞動檢查員就會主動與事業單位約定輔導時間後，親自到企業逐項指導，從雇主應置備勞工名卡、出勤紀錄、工資清冊等文件逐一檢視，並解說現行規定及應調整改善事項。經過仔細的現場指導，讓雇主們對於勞動法令不再陌生，更清楚勞工權益，除改善與勞工的互動關係，更可無後顧之憂地經營自己的事業。

陳信瑜局長指出，申請「勞條健檢師」很簡單，有需要的雇主朋友可以直接至「臺北市民服務大平臺」提出線上申請，或可以至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，也能夠傳真及郵寄等管道提出申請。提出申請後，勞動局「勞條健檢師」主動向申請人確認輔導時間。如有勞資爭議調解程序或勞動檢查案件進行，「勞條健檢師」輔導服務將暫緩實施，待調解或檢查案件結束後，另再擇期安排輔導。

(工商 )