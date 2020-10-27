櫃買中心27日表示，對聯合光纖通信公司（4903）違反資訊申報作業辦法處以違約金5萬元。

櫃買中心表示，聯合光纖通信公司2020年5月至7月申報之內部人股權異動資料有誤，由於該公司屢次違反資訊揭露規定，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣5萬元。

(工商 )