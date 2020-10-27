聯光通違反資訊申報 遭處違約金5萬元 14:402020/10/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心27日表示，對聯合光纖通信公司（4903）違反資訊申報作業辦法處以違約金5萬元。 櫃買中心表示，聯合光纖通信公司2020年5月至7月申報之內部人股權異動資料有誤，由於該公司屢次違反資訊揭露規定，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣5萬元。 (工商 ) #聯光通 #聯合 #櫃買中心 #資訊申報 #光纖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－兆豐證券 聯發科 Q4業績戰新高 04:102020/10/27 證券．權證 中科二林園區吸睛 吸百家廠商參加招商說明會 18:572020/10/27 財經 宇峻結盟全聯 Q4營收挑戰全年新高 18:402020/10/27 財經 日月光深耕校園 以封裝產學研發持續培育關鍵科技人才 13:112020/10/27 財經 《盤中解析》台股回測季線 台幣續升熱錢不退 10:342020/10/27 財經 總統蔡英文出席工研院授證典禮 讚劉德音和魏哲家台積電「最強組合」 17:202020/10/27 政治 台積盤中零股買氣再衝高 日增逾1倍 15:202020/10/27 財經 《半導體》聯發科法說聚焦5亮點 外資續喊買、上看776元 10:342020/10/27 財經 《集中市場》外資連3賣 三大法人賣超80億元 15:232020/10/27 財經 「高房價」扼殺青年未來 民團呼籲小英總統展現居住正義決心 14:012020/10/27 政治 財經熱門新聞 川普拜登誰贏都沒差 美元會跌幾年？ 專家曝驚人答案 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 又幫華為開小門？ 台積電死敵傳獲美許可供貨 - 財經 又一樁半導體聯姻 超微確定砸1兆買下賽靈思 - 財經 百年烤鴨過氣！全聚德前3季啃光3年獲利 走下神壇原因曝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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