台灣民意基金會今公布最新民調，台灣人是否期待美國總統川普連任成功？21.7％的台灣公民非常樂見，31.3％還算樂見，17.6％不太樂見，13.9％一點也不樂見，樂見者比不樂見者多21個百分點。顯示2020美國總統大選最後衝刺階段，台灣有明顯過半數公民期盼現任總統川普連任。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，與八月同樣的調查結果比較，樂見川普連任成功的台灣20歲以上成年人增加5個百分點，不樂見的人大幅減少8.1個百分點，這是台灣民眾整體意見氣候的顯著轉變。

他說，由於川普總統任內，台美關係急遽升溫，不論是美國國會或行政部門都對台灣伸出空前友好的雙手。在國會方面，參眾兩院通過琳瑯滿目的眾多友台法案，都讓台灣人感到很窩心；美國行政部門，美國高層官員接連訪台、美軍經常性巡戈台海等周邊海域空域、軍售台灣先進武器等，皆讓台灣人民普遍感受到台美關係空前良好。

此民調進一步分析，政黨傾向看，民進黨支持者中，約八成二樂見川普連任成功，一成一不樂見；國民黨支持者中，約一成九樂見，七成不樂見；民眾黨支持者中，五成七樂見，三成九不樂見；時代力量支持者中，五成六樂見，三成六不樂見；在台灣基進支持者中，九成樂見，一成不樂見；中性選民中，三成六樂見，三成二不樂見，三成二沒意見、不知道、拒答。

年齡層上，20-24歲，七成三樂見，二成五不樂見；25-34歲，五成五樂見，二成八不樂見；35-44歲，五成六樂見，三成五不樂見；45-54歲，五成樂見，四成一不樂見；55-64歲，四成六樂見，三成五不樂見；65歲以上，五成樂見，二成三不樂見，二成七沒意見、不知道、拒答。

他分析，台灣有明顯過半數的成年人樂見川普連任，是一個簡單的事實。這樣一個現象的出現是否合情合理？答案是：肯定的。在川普總統任內，台灣人感受到台美關係前所未有的好轉與提昇，尤其在中國強大的軍事威脅下，美國政府、國會與海空軍皆採取了讓台灣人有感的溫暖行動。就是這種「活生生的經驗」，讓多數台灣人樂見川普總統連任，而這一方面展現了台灣人務實主義的精神，另一方面也顯現了台灣人有情有義的善良本質。

如果拜登（Joe Biden）當選，台灣人會不會擔憂未來台美關係？結果發現：11.6％非常擔憂，26.6％有點擔憂，33％不太擔憂，20.6％一點也不擔憂，8.3％沒意見、不知道、拒答。顯示二十歲以上台灣成年人中，有三成八會擔憂若民主黨籍總統候選人拜登當選，台美關係會倒退，約五成四不擔憂。不擔憂的人比會擔憂的人多16個百分點。

此外，三成八的台灣公民憂慮拜登當選將導致美台關係倒退，這正好照見五成三台灣公民期盼或渴望川普連任的心境。無疑地，美國總統大選結果不但將重大影響美國未來，也將重大影響世界局勢，衝擊美中台關係走向。

(中時 )