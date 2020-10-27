隨著 iPhone 12上市，各家周邊商早已摩拳擦掌準備迎接這波商機。小豪包膜看準自iPhone 12系列有望帶起iPhone 6以來的最大換機熱潮，於板橋、台中打造的小豪包膜旗艦館2.0，於今（27）日正式開幕！耗資千萬資金打造「十萬級無塵室」，集結全台菁英師傅群、機場貴賓休息室等級休憩區與iPhone 專屬「5G果凍貼」吸客，盼在這波iPhone新機熱潮中搶得先機。

小豪包膜由創辦人陳威領先生於2011年所成立，首間門市於府中商圈的板橋原宿大樓開幕。陳威領先生起初為包膜師傅，看好3C產品蓬勃發展所帶來的周邊效益，決定自立門戶成立「小豪包膜」，現全台已達30間門市，同時也是全台最大的連鎖包膜品牌。

看準體驗經濟當道，小豪包膜佈局通路轉型，於板橋、台中打造旗艦館2.0，斥資千萬重金引進十萬級無塵室，全台門市頂尖工藝的包膜師傅10名進駐，為顧客提供高品質的服務。不僅如此，店面以機場貴賓休息室為範本進行設計，不僅打造舒適宜人的休息空間，更提供免費茶飲、OSIM 天王按摩椅，讓每一位消費者享受與賓至如歸的享受。

小豪包膜斥資千萬，引進媲美晶圓廠等級的十萬級無塵室，讓手機包膜殘留灰塵的機率降到微乎其微。（業者提供／黃慧雯台北傳真）

3C產品最怕灰塵干擾，然而一般環境下每立方公尺懸浮超過十萬顆灰塵，僅是一般的清潔除塵，仍難以避免灰塵顆粒殘留於包膜之中。陳威領表示：「我們最不希望發生的是，當客戶收到包完膜的手機時說出：『裡面有灰塵。』因此，我們下定決心要打造一座無塵室，讓手機包膜殘留灰塵的機率降到微乎其微！」

這樣的契機促使小豪包膜成為全台第一家引進媲美晶圓廠的十萬級無塵室的包膜店業者，採用醫療等級無接縫地板、防塵傳遞箱，以及指定採用全國最大廠家的浴塵室，加強隔絕外部汙染滲入，包膜師傅進出也都須完整穿著無塵衣、經過浴塵室，除去灰塵、頭髮、毛屑等雜物，同時以AIR LOCK氣鎖功能有效控制人員進出以防止交叉污染，時刻保持包膜環境的最高品質。經公正第三方驗證，小豪包膜無塵室的灰塵數為每立方公尺1,000顆以下！消費者還能透過大面透明玻璃，直接觀賞師傅們的手藝，作業過程一覽無遺，讓消費者更放心。

創辦人陳威領也分享消費者應該如何延長手機或電子產品壽命：「多數民眾僅以保護機身不受撞擊而選擇使用保護殼。但電子產品長期暴露於空氣中，將使得機身較容易氧化或入塵。長久以來累積的灰塵或微小顆粒亦容易使得機身在無形之中造成表面刮損。因此，建議消費者除了保護殼之外，透過包膜更完整保護機身，讓最親密的伙伴可以陪伴你走得更遠。」

隨著 iPhone 12首波已於10月23日開賣，小豪包膜統計，從全球發表日到今（27）日，預約包膜人數提升2倍，業績相較其他月份更增加5成。為了滿足消費者需求，小豪包膜創立自有品牌「HAO」，推出軍規防摔殼與 iPhone 專屬的「5G果凍貼」。5G果凍貼運用小豪包膜專利技術，生產的保護貼需在400 度以上的加溫環境裡，經過1小時加溫、4 小時恆溫，再1小時的低溫冷卻達到玻璃強化效果；相較一般市售玻璃貼至多承受15公斤的壓應力，可乘載超過30公斤以上的耐力，就算手機正面摔落也無需擔心受損。

小豪包膜寵客不僅止於此，即日起消費者持iPhone 12，於板橋／台中旗艦館2.0或全台門市貼HAO 5G果凍玻璃保護貼，即可獲得HAO軍規防摔殼一只(價值新台幣$680)，iPhone 12全機包膜再加贈iPhone充電頭一個，另享有螢幕保護貼半年內保固，酌收工本費即可換新一次。

(科技)