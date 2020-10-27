美國26日新冠病毒確診數攀升至6.8萬例創下單日新高，加上大選前紓困方案拍板機率渺茫，兩大利空拖累美股周一暴跌650點，為9月以來單日最慘。距離11月3日美國大選還有8天，以過去歷史走勢來看，美股上漲機率高達9成、下跌機率僅10%。

受疫情和刺激方案談判僵局衝擊，美股三大指數全面收黑，道瓊指數下跌650.19 點，（或 2.29%），收在27,685.38點，創下9月3日以來單日最大跌幅，盤中一度跌逾3%；標普500、那斯達克指數下跌近2%。

CFRA研究機構首席分析師Sam Stovall指出，從美股選前歷史走勢來看，距離大選日的前8天，標普500指數平均上漲2.5 %，在19次記錄中，出現上漲次數有17次，機率高達89%。其中以2008年金融風暴那次大選的股市漲幅最驚人，歐巴馬贏得選舉的前8天，標普500指數飆升18.5%，但隨後又跌到新低，在連續4個月下挫後，展開美股史上最長牛市。

目前市場將美股下跌歸咎於歐美新冠疫情確診病例創高，以及美國新一輪財政刺激措施卡關；不過，投資人對於大選也感到擔憂，一旦投票結果出現爭議，選後股市震盪恐加劇，儘管民主黨候選人拜登的民調支持度小幅下滑，但仍以7.9個百分點穩定領先川普。

美股周一雖然重挫，不過從8月3日至今，即美國大選前的3個月內，標普500指數上漲2.7%。LPL Financial分析師Ryan Detrick表示，自1928年以來的歷屆大選中，若選前3個月標普500上漲的話，有87%機率現任總統會連任。

(中時新聞網)