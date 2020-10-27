「日劇女王」竹內結子上月27日被發現在家中過世，享年40歲，留下9個月大的兒子以及與前夫中村獅童所生的14歲兒子，竹內結子離世後，她的現任丈夫中林大樹一直無法接受事實，而今（27日）是竹內結子離世1個月，中林大樹也被拍到憔悴現身街頭，而他手上還戴著婚戒。

竹內結子驟逝不只讓外界惋惜，她的現任丈夫中林大樹更是無法接受愛妻離開人世的事實，但再怎麼痛，中林大樹仍強忍悲傷、一肩扛起照顧9個月大的兒子以及14歲繼子的責任。

而今是竹內結子離世1個月的日子，中林大樹就被日媒直擊，他獨自現身街頭，中林大樹的黑眼圈明顯、略顯憔悴，深情的中林大樹至今仍捨不得拔下婚戒，看了讓人心疼。

對35歲的中林大樹來說，單親撫養一對兒子恐怕有些吃力，但中林大樹視14歲繼子為親生，並誓言會連竹內結子的份，撫養2個兒子長大，中林大樹的決心也讓外界都感動不已。

(中時新聞網)