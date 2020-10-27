台糖公司位於柳營區的副產加工廠區及對面的乙種工業區用地，傳出在民代介入下，將租給科技大廠開發，地方民眾收到消息，擔憂對環境造成影響，27日上午發動百餘人抗議，並在周邊懸掛白布條，鄰近區域的30多位里長也到場連署讚聲，希望相關單位懸崖勒馬，不然將發起另一波抗爭。
台糖畜殖事業部副產加工廠區包含酒精工廠、飼料工廠、調理食品工廠及有機質肥料場等，占地16公頃，現以生產酒精為主，酵母工廠去年還登錄為歷史建築，對面12公頃的乙種工業地原先是宿舍群，2002年時改造為南瀛親子生態休閒公園，現況林蔭成群，但閒置乏人維護。
地方民眾27日在柳營區太歲宮聚集抗議，柳營區人和里長施明朝指出，有消息傳出，台糖公司計畫將28公頃的土地出租，且有民代介入，將引薦科技廠進駐，由於屬性偏向高汙染，地方居民憂心廢水、廢氣危害環境，而開發案的程序都已經私下進行，萬一過關就難以挽回。
柳營區農會總幹事陳右欣說，台糖廠區及土地周邊大多為農地，現在都還有農民在種植稻米，若高汙染工廠進駐，要農民如何是好，柯姓民眾說，工廠排廢水恐讓急水溪水質更惡化，鄰近還有學校，空汙也會造成影響，居民強烈反對；抗議現場南市多位議員也到場關切。
台糖公司台南區處副經理林明峰回應，目前標案尚未完成，且計畫中現有副產廠區不在範圍內，僅針對該副產區義士路以南約12公頃乙種工業地區塊，採設定地上權租用，進駐產業以非製造業優先且為低汙染產業，並公開招標，不會內定廠商，對於地方的意見會持續溝通。
(中時 )
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