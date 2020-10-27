後龍好望角山區過去一度成為養羊興盛區域。（謝明俊攝）

後龍好望角一帶過去因土地貧瘠不利農作，當地居民除了漁業外，還兼以牧羊為業，居民由半天寮等高地穿越密林來到海邊捕撈魚產及放羊，所走小徑成為牧羊古道，因年代久遠，古道荒塞，經後龍鎮公所與新竹林管處合作重整，重建牧羊古道，讓前往好望角遊憩的民眾又多一個去處。

後龍好望角牧羊古道，位處新竹林管處轄管1323號保安林內，是早期在地居民畜羊產業及通往海邊活動的主要古道，因當地環境及植物適合羊群的生長，故早期居民除靠海吃飯，並以牧羊為主要產業，牧羊古道也成牧羊必經的路徑。

新竹林管處與地方社團合力以手作方式，重整牧羊古道。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹林管處與地方社團合力以手作方式，重整牧羊古道。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

後因產業變化及新道路出現，導致居民甚少行走，牧羊古道因而荒廢，但古道沿線有成林的相思樹、木麻黃等防風樹種及原生的台灣海棗（糠榔），並可遠眺後龍海岸線，也有豐富的貝類化石層，自然及人文生態歷史相當豐富。

去年間，後龍鎮公所根據地方人士提供牧羊古道部分資料，由於古道所在屬於新竹林管處所管轄保安林地，因此函請新竹林管處同意重建古道，新竹林管處結合苗栗縣海岸環境發展協會及苗栗社大等志工，透過手作步道方式，還原牧羊古道，修復後將由在地協會與苗栗社大志工認養維護，並藉以保存傳統文化及自然資源。

日前，新竹林管處與苗栗縣海岸環境發展協會共同舉辦手作步道活動，由夏榮生處長帶領，活動共有20多位志工參與，運用樹材、石頭等當地材料，修建古道踏階、導水溝等，展現手作步道工法融入自然環境的特色。

在新竹林管處的支持與鼓勵下，苗栗縣海岸環境發展協會及苗栗社大並已調查古道沿線的植物生態，並在牧羊古道入口設置植物解說QR code，歡迎遊客前往一遊。

(中時 )