雲林縣政府地政處2名公務員疑似辦理農路、排水路等工程採購案件，涉嫌向廠商收受賄絡，雲林地檢署9月28日指示雲林縣調查站偵辦此案，雲林地方法院上月只裁准羈押陳姓公務員，本月26日再羈押張姓公務員、陳姓廠商2人。

據了解，雲林調查站曾接獲民眾投訴，表示驗收完成的農路、排水路有諸多瑕疵，懷疑當中有公務人員涉及舞弊情形，因此介入調查。調查站人員跟監發現，位於北港鎮、土庫鎮、古坑鄉、東勢鄉等多處工程，未依規定查驗，有故意放水嫌疑。

雲林縣地政處公務員疑似與廠商喝花酒，雲林縣調查站人員至斗南鎮某KTV搜查。（雲林地檢署提供／周書聖雲林傳真）

雲縣地政處陳、張姓科員不僅向廠商收受賄絡，還一同去KTV喝花酒，甚至要求廠商埋單，嚴重涉嫌收受賄賂等罪。檢察官9月持搜索票前往地政處辦公室查扣電腦及手機等物證，並出動4名檢察官訊問。

雲檢訊後認為陳、張姓2名科員，以及陳姓廠商犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串滅證之虞，檢察官諭知當庭逮補並聲請羈押。雲林地院僅裁准陳姓公務員羈押禁見，張姓科員及陳姓廠商則各以10萬元台幣交保。

雲檢隨即向台灣高等法院台南分院提出抗告，認為張姓科員及陳姓廠商涉罪嫌疑重大，而且搜索當日已有勾串證人、滅證等情節發生，如不羈押，恐難繼續偵辦。台南高分院則撤銷交保裁定，發回雲林地院重裁，雲林地院26日再裁准羈押被告張姓科員、陳姓廠商2人。

對此，雲林縣府地政處長黃凱達表示，全力配合檢調查辦，勿枉勿縱，縣府將加強同仁法治宣導，及遵守公務員廉政倫理規範，杜絕公務人員瀆職等不法行為。

(中時 )