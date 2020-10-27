中天新聞台換照是否會通過成社會討論議題，而NCC昨也舉辦聽證會討論此事。國民黨立委賴士葆今批評該聽證會是先射箭再畫靶。他也自曝選舉期間，綠媒請綠營名嘴來圍剿公審，散播不實言論意圖使人不當選，是他切身之痛。

賴士葆批評，在全民關注的NCC聽證會上，七位背景和意識形態偏綠的鑑定人，口徑一致的畫靶射箭，嚴審中天整個過程像一場預設結論的過場戲，這些人要為將來的審判製造合理的基礎，台灣的新聞自由怎會沉淪至此？

賴士葆說，既然NCC要發揮獨立專業機關的功能，今後對於其他媒體換照，也應該要舉辦聽證會，同樣的審查標準才能以示公平。行政院事先丟下「執照不是世襲」的絃外之音，請問政治立場親綠的新聞媒體是不是就可以永遠世襲？

賴士葆質疑，在沒有任何法律認定的依據之下，只以主觀的立場判定政治立場不同的電視台就是紅媒，就是對國家安全有影響，這是欲加之罪何患無辭，關掉中天讓台灣變成一言堂的專制國家也在所不惜。

賴士葆也分享自己切身之痛，過去幾次選舉，綠媒配合他的選戰對手製造假新聞，在沒有求證的狀況下就做成跑馬燈新聞播出，晚上再將那則新聞擬定為談話性題目，請綠營名嘴來圍剿公審，散播不實言論意圖使人不當選，「不是只有我受到這樣的不公平的待遇，很多在野黨的候選人都是在這樣的假新聞圍剿之下奮力圖存。」

賴士葆感慨，那些血淚斑斑的心路歷程，沒有看到NCC對綠媒有任何糾正，因為國家機器縱容綠媒不實的言論在選戰中不斷的打壓在野黨，在我眼中NCC就是一個民進黨的附隨組織，就不要假惺惺地奢言獨立公平公正了。他同意台灣民意基金會游盈隆所說的，昨天NCC那場聽證會比40年前的美麗島軍法審判更糟糕。

(中時 )