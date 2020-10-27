NCC昨舉行中天換照聽證會，但聽證會的結果卻令外界產生對NCC更多質疑。國民黨立委鄭正鈐形容這場是「東廠式審判」，NCC主持人與鑑定人本該專業解決的審照問題，但卻充滿了「顏色至上」，任由意識形態作祟，扭曲行政中立。

鄭正鈐認為，中天換照案，如同一場政治審判，充滿政治色彩。中天新聞台換照、裁罰訴訟案件還在進行中，就被鑑定人未審先判。而鑑定人在審查會的表現，更任由政治凌駕專業。

鄭正鈐指出，中天表現出較鮮明的對抗蔡政府、制衡民進黨及反台獨的政治立場。這是民主多元的發聲管道，民進黨政府可以討厭中天，但不能扼殺中天說話的權利。

鄭正鈐認為，新聞優劣的裁判權，應該是閱聽人而不是政府。在言論自由的基礎下，政府無權沒收民眾對於新聞內容的選擇權。就如同處理不當黨產及轉型正義的真實目的，是消滅國民黨。對中天開鍘，殺死的不是中天，而是台灣的新聞自由。

(中時 )