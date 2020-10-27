受惠美元走弱，新興市場本幣債報酬率揚升，據統計，10月以來至26日高達1.8％，較美國、全球高收益債來得高。中信投信表示，近二月市場資金淨流入新興市場債轉多，主要原因是弱美元格局成形、新興市場財政改善，加上與美股相關係數持續降低，吸引市場資金流入，且新興市場債利差尚未回到疫前水平，投資人不妨分批入場布局。

中國信託雄鷹新興市場債券基金經理人房旼表示，聯準會低利率政策將維持數年，美元指數預料仍有下調空間，就過往經驗來看，弱美元有利新興市場出口，有助新興市場經濟回溫。另一方面新興市場債利率仍高於成熟市場，相對具有吸引力，新興市場主權債來說，目前到期收益率仍有約5％。

房旼認為，疫情爆發後，大量新興市場主權債遭到降評，但9月情況有所和緩，雖然仍有一定數量的新興市場主權債遭到降評，但信評獲調升的數量亦顯著增加，可見部分新興市場財政狀況有所改善，只是整體經濟復甦上呈現分歧走勢。近期雖然全球金融市場回穩，但未來不確定性仍大，選債上著重財政健全、經濟成長展望佳的主權債。

房旼指出，過去數年，美股和新興市場資產表現呈正相關，但今年以來兩者相關性顯著降低，當美股受總統大選、紓困方案進展混沌而上沖下洗之際，投資人不妨考慮將部分資金配置新興市場債。

(工商 )