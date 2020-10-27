隨著WiFi 6的技術普及率升高，許多手機筆電搭載WiFi 6的規格，其高速、高負載量、高密度設備聯網等特性，在疫情期間更是造就了蓬勃的市場，合勤控(3704)旗下兆勤科技宣布，推出AX6000 12串流Multi-Gigabit WiFi 6無線路由器，大幅提升網路應用效率與降低延遲感，可讓30台以上的設備同時連線，穩定不斷線，輕鬆支援用戶的高頻寬需求。

兆勤科技商務Gateway事業總處資深協理晏自強表示，WiFi 6能為居家辦公、物聯網，或是高畫質影片帶來前所未有的高頻寬網路環境，但早期多數的WiFi 6用戶缺少一台適合的路由器來體驗WiFi 6超高效能，而Armor G5正完美補上了這個缺口，無論是大型檔案傳輸、同時多設備連線應用，或是超高畫質多媒體影音串流，都能享有高速、順暢、穩固的連線品質，十分適合內容創作者與電競玩家使用。

兆勤表示，採用64位元2.2 GHz四核處理器，並搭載12根高增益天線、一根藍芽天線與12個WiFi空間串流，可同時高效處理多達30台以上設備的連線；與市面上同級產品不同，除了擁有頂級的核心效能，Armor G5更具備4GB快閃記憶體/1GB內存記憶體與 Multi-Gig LAN連接埠，對於高傳輸量、高連線數等高負載網路應用，例如觀看8K影片、10Gbps NAS傳檔、或是多設備同時連線，都能流暢運行不卡頓，讓WiFi6效能發揮到極致，是協助工作、享受娛樂不可或缺的全方位路由器。

Armor G5支援Open VPN，能在不同的埠口做個別的設定，依需求為個別設備進行加密連線，並且不會減損VPN連線效能，即使是使用公有網路連線，例如智慧電視、電視盒遊戲主機等連線，仍能提供足夠的隱私及防護，確保使用者在打怪或是追劇時，安全無虞地盡情享受飆速快感。支援所有類型設備，只要連上線皆能獲得全面保護。

(時報資訊)