中央銀行公布8月份全體銀行購置住宅貸款及建築貸款餘額，分別大增至7.7兆元及2.3兆元，雙創歷史高點，房市買氣旺，各銀行也卯足全力搶攻房貸客群，除了以房貸優惠利率搶客外，更透過數位化平台吸引年輕房貸族群的目光。兆豐金(2886)旗下兆豐銀行「房貸e把兆」數位平台自2019年上線後，使用人次快速成長，今年8月藉由使用本平台進而經兆豐銀行核准之房貸金額更較去年同期大幅成長66%，創下上線以來18個月新高，也讓房貸市占率排名擠進前十大。

根據兆豐銀行內部最新資料統計顯示，透過房貸e把兆申辦房貸的年齡層，以40歲以下的年輕族群為主，占比達60%，相較金融聯合徵信中心截至2020年6月統計數據，房貸新增授信金額在40歲以下的人數占比為47%，明顯高出許多。兆豐銀行不僅以數位化平台成功打入年輕化族群，創造房貸數位轉型新契機，未來更將持續建置各種金融創新應用，要在數位房貸業務搶占一席之地。

今年不敵新型病毒病COVID-19及全球降息的衝擊，公股銀行年初以來獲利大幅衰退，八大公股行庫已陸續調降獲利目標，幅度約在2至4成，尚未調降的兆豐銀，已進行專案研究，將在評估獲利、預算目標等狀況下，預計在11月的董事會中，通過調降獲利目標。

(時報資訊)