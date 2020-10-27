周一基本金屬價格下跌，LME期鎳跌55美元，為每公噸15657美元。隨著電動車等需求支撐，本月LME鎳價續揚，來到每公噸1.55萬美元之上，為今年以來高點。國際鎳價震盪走揚，預計將支撐燁聯(9957)不鏽鋼價11月可望維持平盤。

因全球新冠肺炎病例續增，市場擔憂影響經濟發展，恐抑制金屬需求下降，打壓LME基本金屬周一全挫，但鎳價仍相對有撐。

上周隨著中國大陸的需求強勁，帶動原料鎳價走升，並漲至11個月高點；LME鎳價19日盤中攀升至每噸15815美元、創2019年11月以來新高。

國際鎳價震盪走揚，成本仍居高不下，預計將支撐不鏽鋼價持續穩在高檔，市場預估，11月盤價可望力守平盤。

國際鎳價自第二季以來持續上揚，盤元廠華新麗華10月內外銷盤價仍開高，呈現連續第六個月漲價。不鏽鋼上游煉鋼大廠燁聯10月內外銷盤價均開平，主要考量已連五個月漲價，波段漲幅大，10月開平盤讓下游及客戶消化庫存。

先前在鎳原料成本高漲帶動，燁聯9月的新盤價持續開高，內銷300系不鏽鋼每噸大漲5000元，漲幅擴大且連續第五個月調漲；外銷同步大漲，300系不鏽鋼熱冷軋每噸大漲180~200美元。隨著LME鎳價自第二季以來持續走揚，燁聯自5月至9月已連5個月漲價，累計內銷300系熱冷軋每公噸共計調漲11,500元。

另一大廠唐榮(2035)9月盤價也是5連漲。唐榮10月盤價也與燁聯同步維持平盤。

(時報資訊)