超過1甲子的新竹市育賢國中，近期由知名建築師操刀，首次徹底改建校舍，其中育英樓27日完工啟用，新大樓巧妙運用半弧狀設計連接圖書館與校舍，營造出更寬廣的空間，一進校門就可看見懸空圖書館，成為令人讚嘆的新地標。

市長林智堅近年啟動新校園運動整建老舊校舍，截至目前已經投入超過48億經費，新建兩所新學校，重建34棟校舍，育賢國中的「育英樓」除了是改建規模最大、改善教室數量也是最多的工程，新校舍總計有棟共40間教室，一改過去65年歷史校園風貌。

育賢國中育英樓懸空的圖書館，成為令人讚嘆的新地標。（陳育賢攝）

新竹市育賢國中，近期由知名建築師操刀，首次徹底改建校舍，其中育英樓27日完工啟用。（陳育賢攝）

林智堅今天在新校舍啟用典禮致詞特別引述英國首相邱吉爾所說「形塑1個建築，日後建築塑造我們」。1座老舊城市、歷史悠久校園都能透過設計，重新形塑，以具美感、實用面貌，繼續陪伴下1代，並由衷期盼育賢國中800多名學生透過在「育英樓」培養出對空間、環境敏銳度。

育賢國中校長黃淑文表示，育英樓為4合1大樓，匯集無障礙教室、專科教室、健康中心和辦公室等多功能空間，美觀與功能兼具，還有超過200坪的懸空圖書館「游學館」，下方是半戶外多功能空間，讓孩子發展閱讀外的才藝，期盼藉由靠近校門口，提高家長、學生走入圖書館頻率。

教育處表示，育賢國中建校至今已有65年，校園內4棟舊校舍─育英樓、音樂教室、家政樓和輔導樓，因耐震係數過低，考量全校師生安全，市府打造符合需求且兼具美學的全新育英樓，4棟舊校舍除了已經被列為歷史建物的音樂教室以外，其餘將陸續在暑假時拆除，並整建為操場、空中走廊、停車場。

(中時 )