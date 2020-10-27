北投警分局偵查隊陳姓隊長8月14日甫走馬上任，不到3個月遭人爆料曾涉足有女陪侍的「茶室」，還附上包廂內的照片，指他「花天酒地、左擁右抱、照樣一路高升」，警察局在貼文13小時後，火速做出處分，將陳調離現職，並調查是否有違法情事。

爆料指出，陳隊長從新北市平調到台北市，專跑有女陪侍的茶桌，原本刑大大隊長陳明君欲消除警界禍害，最終不了了之，江湖傳說陳的綽號是「茶桌志仔」，為了求官位，不惜對長官「鞠躬哈腰、跪舔稱臣」。

文中還附上雲端連結，內容指稱，陳曾到聲色場所關懷弱勢婦女，桌面盛餚是促進國家經濟輪動，至於威士忌，當然是鑑定是不是假酒，避免不肖人士欺負弱小的小吃部啊。照片則是陳坐在沙發上，一旁則有穿裙女子陪坐在側。

北投警分局接獲檢舉後，強調分局重視員警風紀及查察不法情事，絕不護短、不庇縱，依法究辦，以維警察風紀，秉持公信原則，將陳調離分局靜候調查。

(中時 )