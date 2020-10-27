坐落於金城南門海濱的浯島香蓮廟主祀註生娘娘，是金門5座古廟之一。（李金生攝）

兼浯島城隍廟管理委員會主任委員的浯島香蓮廟主委楊耀芸，個人也捐款10萬元扶助弱勢兒童。（李金生攝）

註生娘娘是兒童的保護神，慈愛精神澤被眾生。（李金生攝）

香蓮廟總幹事洪志榮懸掛獲贈單位感謝狀，昭信各方信眾也分享福澤。（李金生攝）

金門浯島香蓮廟管理委員會今（27）日由主委楊耀芸、總幹事洪志榮及委員代表捐贈新台幣30萬元，專款提供金門家扶中心扶幼館建館之用，期待將註生娘娘慈愛的精神散播到各個角落，未來也有更多善心人士和團體加入扶助弱勢兒童的行列。

坐落於金城南門海濱，縣水試所對面的浯島香蓮廟，是金門5座古廟之一，也是極少數主祀註生娘娘，庇佑婦幼平安健康的廟宇，民眾求子求女十分靈驗，平日香火不斷。

這也是該廟管委會繼今年4月11日捐贈1輛復康巴士給縣府之後，再次傳送照顧弱勢兒童的愛心，普獲當地信眾的好評。善款由家扶中心扶幼委員會主委李根遠代表接受。

兼浯島城隍廟管理委員會主任委員的浯島香蓮廟主委楊耀芸表示，家扶中心受到新冠疫情影響，今年度扶幼捐款比往年減少約50％，而且扶幼館興建經費的籌措也幾乎停頓，管委會決議將香蓮廟近2、30年來的香火錢20萬元，再加上個人自掏腰包的10萬元共湊足30萬元，以浯島香蓮廟註生娘娘名義捐贈家扶中心，做為興建扶幼館之用，希望善款能取之於社會而用之於社會，彰顯註生娘娘恩德澤被的神旨。

金門家扶中心主任李桂平表示，感謝浯島香蓮廟註生娘娘的恩德，以及楊耀芸主委和管理委員會眾大德的善行義舉，讓家扶兒童扶幼館又向完工目標邁進一大步，也歡迎各界用愛心一起來關注扶幼工作，洽詢電話：326139。

(中時 )