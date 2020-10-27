苗栗縣78歲議員胡忠勇今（27）日宣誓就職，而他也創下紀錄，連續兩屆都因對手樁腳涉賄，遭判當選無效確定，遞補缺額，而今年也是胡忠勇擔任議員的7連霸。

民進黨籍苗栗縣議員許津溶（原名：許櫻萍），因樁腳涉嫌賄選，9月29日遭台中高分院判決當選無效確定，依《公職人員選舉罷免法》規定，缺額由落選人依得票數之高低順序遞補。中選會10月16日公告，苗栗縣議會第19屆議員選舉第1選區缺額，由無黨籍胡忠勇遞補。

現年78歲的胡忠勇，40歲當選苗栗市農會會員代表，歷經2屆市民代表、6屆縣議員。胡忠勇平日跑行程、會勘服務皆以機車代步，人稱「阿勇伯」，並堅持以母語「客語」質詢致力傳承客家語言文化，今日也用客語宣誓就職。

不過，許津溶上屆議員任期也是因樁腳賄選，遭胡忠勇提當選無效民事訴訟，被判當選無效解職，由胡忠勇遞補上任。許津溶2018年捲土重來，豈料相同的戲碼又再上演。對此，網友直呼太扯，「苗栗國的生態，難道是不賄選，不會選嗎？」「偉哉！苗栗國」「苗栗國總是出人意表」。

(中時新聞網)