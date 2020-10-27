赴陸暨南大學求學的台灣校友會祕書長傅文齊、執行長李宛平，被陸官方吸收成為共諜，長期在台招攬軍官、立委、助理赴第三國見面。台北地院審結，李的部分，今依發展組織未遂罪判刑1年，另依違反兩岸人民關係條例、偽造文書罪各判6月、2月徒刑，應執行7月徒刑，得易科罰金21萬元，沒收犯罪所得12萬5000元，可上訴。

至於傅文齊，他在北院審理期間未居住戶籍地址，且已遷出至外國，顯已逃匿，經2度傳喚未到庭，法官去年9月裁定沒收偵查期間的15萬元交保金，並發布通緝迄今。

檢方起訴指出，傅文齊2002年在廣州暨大求學，擔任暨大台灣校友會祕書長，找李宛平任執行長。傅在大陸結識綽號「小吳」的解放軍南京軍區聯絡辦情工人員，2005年起至2016年11月止，受「小吳」指示引介國會助理及官員赴陸報考暨大，另以觀光旅遊名義，招待現退役軍官、立委及助理赴第三國與陸方見面，但未遂。

此外，傅、李2人未經教育部核可，與基督崇德學院主任鍾怡敏合作，為暨大辦理在台招生，2012年至2016年9月介紹17人赴暨大就讀大學部、碩博士班，並收取顧問及公關費；因部分人士報考資格不符，2人更協助作假學歷。

(中時 )